Прототипирование верстка

Создание верстки шаблона с нуля по примерному стилю: главная и информационная Структуру главной прилагаю + адаптивная версия Пример рабочей стилистики: fakro.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для будущего сайта объявлений из Эскизов, сделаных "на коленке" нужно сделать
- Прототипы, которые затем обверстать по всем канонам поисковой оптимизации
Сам по себе проект длинный, данный этап короткий - больше согласований, чем работы
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