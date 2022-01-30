Оценить верстку и программирование сайта на основе прототипа

HTML-версткаЗакрыт17 заявок1481 просмотр
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Добрый день. . На данный момент есть прототип сайта, на его основе уже идет разработка дизайна. Сейчас есть необходимость оценить проект по прототипу, верстка и натяжка на WP Через неделю сможем начать проект уже с готовым дизайном. Кому интересен проект, напишите, отправим прототип для оценки. 

2 года назад
cooooool
Дмитрий 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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