Нужна верстка моб и планшетной версий

HTML-версткаЗавершен42 заявки990 просмотров
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Нужна верстка моб и планшетной версий

2 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
YegorMurunov
17 летУкраина
2 года в сервисе
Был
14 дней назад
2 года назад
$10
2 дня
UAH
Работа выполнена быстро, качественно и в срок(без всяких задержек). Хороший грамотный исполнитель, делает всё по ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.
Хороший заказчик! ТЗ понятное, оплата в сроки.
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