Добрый день. . На данный момент есть прототип сайта, на его основе уже идет разработка дизайна. Сейчас есть необходимость оценить проект по прототипу, верстка и натяжка на WP Через неделю сможем начать проект уже с готовым дизайном. Кому интересен ...
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Нужна верстка моб и планшетной версий
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