Переверстка

HTML-версткаЗавершен32 заявки1216 просмотров
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Приветствую,

требуется переверстать html шаблоны, одностраничных сайтов. 

пример

https://5minutenwebseite.de/live-Demo/2/

адаптивность должна быть

укажите стоимость за один. но таких будет много

укажите пожалуйста контакт в телеграмм, для обсуждения.

2 года назад
Serverx
Сервер 
51 годГермания
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
mrmorningstar
Олег 
38 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва(-1)
2 года назад
$20
1 день
RUBUAHWMZ
Спасибо исполнителю, работа выполнена, сроки не нарушены.
Все на высшем уровне, 100% рекомендую!