Переверстка

Нужна верстка моб и планшетной версий
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую,
требуется переверстать html шаблоны, одностраничных сайтов.
пример
https://5minutenwebseite.de/live-Demo/2/
адаптивность должна быть
укажите стоимость за один. но таких будет много
укажите пожалуйста контакт в телеграмм, для обсуждения.
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