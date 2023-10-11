HTML-верстка

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым валидным и кроссбраузерным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Flexbox, Grid, JavaScript.

Также могу сделать вам сайт/интернет-магазин на платформе Tilda.

Моя цель - помочь Вам!

Работая со мной вы экономите: деньги, время и нервы

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

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Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

Род занятий:

- Верстка валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код

- Адаптивность, отзывчивость

- CSS3\JavaScript.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, SASS, Flexbox, Grid, БЭМ.

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Образование:

- Высшее

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