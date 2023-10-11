Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым валидным и кроссбраузерным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Flexbox, Grid, JavaScript.
Также могу сделать вам сайт/интернет-магазин на платформе Tilda.
Моя цель - помочь Вам!
Работая со мной вы экономите: деньги, время и нервы
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
E-mail: [email protected]
Telegram: @InfernoX6X
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
Род занятий:
- Верстка валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код
- Адаптивность, отзывчивость
- CSS3\JavaScript.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, SASS, Flexbox, Grid, БЭМ.
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Образование:
- Высшее
Связь:
E-mail: [email protected]
Telegram: @InfernoX6X
Портфолио
- Адаптивная верстка сайта Movea32 просмотра
- Адаптивная верстка сайта Smartspace1 просмотр
- Адаптивная верстка интернет магазина Zlat28 просмотров
- Адаптивная верстка сайта Corona33 просмотра
- Адаптивная верстка сайта Relvice35 просмотров
- Адаптивная верстка сайта Funiro36 просмотров
- Адаптивная верстка интернет магазина Logo20 просмотров
- Адаптивная верстка сайта Luxtrader12 просмотров
- Адаптивная верстка LandingPage Bike15 просмотров
- Адаптивная верстка сайта PrimeOne12 просмотров
- Адаптивная верстка сайта John11 просмотров
- Адаптивная верстка сайта Binary11 просмотров