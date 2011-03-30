Ретушеры фотографий

Вакансия: Ретуширование фотографий – много и на постоянной основе.

Компания “PHOTOBOOK”, производитель выпускных фотоальбомов, на постоянную работу набирает дополнительно двух ретушеров.

От Вас потребуется:

- Наличие портфолио работ.

- Иметь опыт профессиональной работы ретушером.

- Обработка, ретушь, цветокоррекция и обтравка фотографий.

- Уметь убирать дефекты кожи так, что бы оставалась текстура.

- Скорость, внимательность,пунктуальность, профессионализм, ориентированность на достижение результатов.

Требования:

Знание процессов обработки фотографий.Значительный опыт работы с программами Adobe Photoshop CS5, Capture One,Lightroom.

Задача:

Обрабатывать фотографии людей для выпускного альбома.

Условия работы:

- График работы: удаленно

- Оплата: при обработке от 1 до 30 фотографий – 600 руб., за каждую следующую фотографию по 20 руб.

Конкурсное задание:

Фото для обработки - http://www.sendspace.com/file/17hfir

(ссылка не битая - она работает 100%)

Вам необходимо сделать полную ретушь трех фотографий (обработка, ретушь, цветокоррекция и обтравка), и выслать на электронную почту - [email protected]

P.S. Все, кто прислал уже всё необходимое, не волнуйтесь, мы проводим конкурс на лучших - нам правда нужны только 2 super-mega-ретушера. В случае необходимости-мы обязательно с вами свяжемся.