Ретушеры фотографий

Обработка фотографийЗакрыт27 заявок1378 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вакансия: Ретуширование фотографий – много и на постоянной основе.

Компания “PHOTOBOOK”, производитель выпускных фотоальбомов, на постоянную работу набирает дополнительно двух ретушеров.

От Вас потребуется:

- Наличие портфолио работ.

- Иметь опыт профессиональной работы ретушером.

- Обработка, ретушь, цветокоррекция и обтравка фотографий.

- Уметь убирать дефекты кожи так, что бы оставалась текстура.

- Скорость, внимательность,пунктуальность, профессионализм, ориентированность на достижение результатов.

Требования:

Знание процессов обработки фотографий.Значительный опыт работы с программами Adobe Photoshop CS5, Capture One,Lightroom.

Задача:

Обрабатывать фотографии людей для выпускного альбома.

Условия работы:

- График работы: удаленно

- Оплата: при обработке от 1 до 30 фотографий – 600 руб., за каждую следующую фотографию по 20 руб.

Конкурсное задание:

Фото для обработки - http://www.sendspace.com/file/17hfir

(ссылка не битая - она работает 100%)

Вам необходимо сделать полную ретушь трех фотографий (обработка, ретушь, цветокоррекция и обтравка), и выслать на электронную почту - [email protected]

P.S. Все, кто прислал уже всё необходимое, не волнуйтесь, мы проводим конкурс на лучших - нам правда нужны только 2 super-mega-ретушера. В случае необходимости-мы обязательно с вами свяжемся.

13 лет назад
Shnuriman
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Ретушер

    $1000

    Требуется ретушер-фотошопер в офис или удаленно,исключительно из Санкт-Петербурга. Обязанности: Обрабатывать большие кол-ва фотографий(500-1000 в мес) со скоростью не меньше 30 кадров в день. В обработку входит: настройка цвета-контраста, удаление прыщей, целлюлита и пр, изредка добавление заднего фона. Оплата ...

    Обработка фотографий19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются специалисты по компьютерной графике

    Требуются специалисты по компьютерной графике, по обработке изображений. Для того, чтобы начать с нами работу, отправьте краткое резюме на электронный адрес iotlichnik(собачка)yandex.ru c пометкой "Исполнитель".

    Обработка фотографий5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ретушер фото

    $500

    Сотрудник для удаленной работы. Знание Photoshop. Обработка фото, коллажи, коррекция цвета и все остальное. Работы много и есть постоянно.

    Обработка фотографий59 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ретушер (Самара).

    Ищу помощника, работы очень много. Строго из Самары. Вы должны уметь практически все в плане обработки фотографий на высоком уровне, должны быть доступны по телефону в течение оговоренного времени, должны быть ответственны и добросовестны.

    Обработка фотографий4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется сециалист по обработке фотографий

    Рекламному агентству Axiom требуется человек по обработке фотографий. Обязанности: - Цветокоррекция - Подготовка к печати Условия работы: - Наличие опыта работы - Оплата сдельная Личные качества: - Многозадачность (способность быстро переключаться от одного рекламного макета к другому) - Стрессоустойчивость к дефициту ...

    Обработка фотографий41 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ретушер фотографий

    Ретушь и цветокоррекция изначально качественных постановочных фото. Как должны выглядеть итоговые фото можно посмотреть на сайте любого фотобанка (гугл поможет) сделав поиск по ключевым словам и сортировку по популярности. Sport woman outdoor; beauty woman ...

    Обработка фотографий43 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен человек, умеющий делать фото приколы.

    Добрый день. Нужен человек, умеющий делать фото приколы, фотожабы, картинки и все, что с этим связано. Для последующего размещения на юмористическом сайте. Требуется создавать в среднем 60-70 едениц в неделю. На постоянной основе. По оплате, ...

    Обработка фотографий16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удалённый обработчик фото - создание панорам

    Требуется склейщик панорам. Мы даём Вам серию отснятых фотографий, полностью 360 градусов. Это может быть как внутри помешения, так и на улице. От Вас будет требоваться создать панораму из этих фотографий и отослать её нам. ...

    Обработка фотографий29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад