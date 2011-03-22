Требуются специалисты по компьютерной графике

Обработка фотографийЗакрыт5 заявок263 просмотра
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Требуются специалисты по компьютерной графике, по обработке изображений.

Для того, чтобы начать с нами работу, отправьте краткое резюме на электронный адрес iotlichnik(собачка)yandex.ru c пометкой "Исполнитель".

13 лет назад
otl5
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
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