Ретушер фото

Требуется график для обработки фотографий в фотошопе (фото детей - детские сады, школы). Работа с коллажами - составление, монтаж.
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Сотрудник для удаленной работы. Знание Photoshop. Обработка фото, коллажи, коррекция цвета и все остальное. Работы много и есть постоянно.
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