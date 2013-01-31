Создать логотип

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт40 заявок314 просмотров
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Необходимо создать логотип для сайта hsg.com.ua

Hard Soft Group

Сайт будет создаваться для веб студии по разработке сайтов.

Слоган - "наше разнообразие для вашей индивидуальности"

Логотип должен быть красивый, строгий и солидный.

11 лет назад
VictorK
Кашук 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад