Логотип для магазина обуви

Логотипы и ЗнакиЗавершен48 заявок432 просмотра
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Для магазина обуви нужен логотип и нужно подобрать шрифт для названия и девиза.

Укажите ваши сроки и цену, спасибо.

11 лет назад
fomaa
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
alisagood
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Сделано с учетом пожеланий, быстро и качественно.
Было приятно работать)
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