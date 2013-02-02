Ребрендинг логотипа Трезвый Взгляд

$15
Логотипы и ЗнакиЗавершен7 заявок199 просмотров
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Ребрендинг существующего логотипа Трезвый Взгляд. Изменить цвет (максимум 2 цвета, лучше 1), шрифт(крупный, близкий к Europe) и солнышко. Идея остается та же, только солнце большое над всем текстом и установить центровку, чтобы можно было разместить его большое изображение на груди всей футболки по центру.

11 лет назад
trubingood
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
shaoleen
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Представил отличный вариант логотипа. Рекомендую данного специалиста, впечатления от сотрудничества - только положительные.
Отличный заказчик. Краткое, понятное ТЗ и моментальная оплата. Мои рекомендации.
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