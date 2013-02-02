Ребрендинг логотипа Трезвый Взгляд

Ребрендинг существующего логотипа Трезвый Взгляд. Изменить цвет (максимум 2 цвета, лучше 1), шрифт(крупный, близкий к Europe) и солнышко. Идея остается та же, только солнце большое над всем текстом и установить центровку, чтобы можно было разместить его большое изображение на груди всей футболки по центру.