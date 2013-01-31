Воплотить логотип из идеи по образцу (локализация)

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт20 заявок1563 просмотра
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#1$100

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Есть логотип на английском языке "HappySinging.com". Требуется сделать его русский эквивалент.

Главная идея, которую мы этим логотипом доносим, заключается в том, что пение - это огромное удовольствие и радость. Это весело и это делает человека счастливым. Тест на фокус-группах наших студентов показывает, что идея воспринимается адекватно. И оранжевый цвет и фигура человека с головой-закорючкой воспринимаются людьми положительно.

Меня убеждают сделать локализованное название на русском языке. Мы не смогли придумать адекватное название на букву "Н", чтобы оставить человечка таким, какой есть и сохранить идею. Самое адекватное (по части идеи) название это "Пой легко.рф".

Требуется доработать идею воплощения человечка в буквах "П" и "Л". Желательно по максимуму сохранить стилистическую похожесть на логотип "HappySinging.com".

Исходник лого HappySinging в EPS не прикрепился к конкурсу, поэтому его можно скачать здесь:

http://yadi.sk/d/UXeSzpcX2HuAh

p.s. Наш действующий сайт: http://Uroki-Vokala.ru Преимущественно мы предлагаем занятия вокалом для ВЗРОСЛЫХ.

11 лет назад
outlying
Георгий 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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