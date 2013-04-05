Разработать логотип + иконка

Необходимо создать логотип для компании "puffland"

Деятельность - производство бескаркасной мебели(пуфики, кресла-мешки и т.п.)

Аудитория потребителей – активные молодые люди, не консерваторы, стремящиеся ко всему новому и необычному, желающие разнообразить свою жизнь, а так же молодые семьи(до 30 лет) с детьми.

Логотип должен быть - оригинальным, простым, запоминаемым

Нужны 3-4 принципиально разных варианта.

Так же нужна выворотка/инверсия и иконка для браузера.

Формат - векторная графика(ai или eps)