Нужен логотип на сайт для консалтинговой компании

Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки222 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Консалтинговая компания «Гроссбух»

Компания занимается бух услугами, юр услугами, постановка система продаж, маркетинг

Стоящие перед нами задачи:

наверху не сразу понятно, о чем сайт

чем занимается? какую услугу предоставляет компания

человек должен сразу понять куда попал

www.netbuha.ru

Помогите, у меня закончился креатив.

С Вас портфолио, цены и сроки.

Оплата - ЯД.

11 лет назад
desperadosim
Олег Сурков 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$50
1 день
Ну что сказать, все отлично. Скорость работы потрясла, после ТЗ в течении 30 мин были готовы 7 вариантов. Один из которых, в течении суток доделали. Рекомендую.
Хороший проект и заказчик, во время и задание, и правки , и оплата. Буду рада еще поработать
  • Похожие заказы

  • Логотип + на основе его фирм. стиль.

    $150

    Задача разработать логотип. А на основе его создать фирменный стиль. Визитка, фирм. бланк, ручки, cd диск. Тех. Задание в приложении. Сделать нужно быстро. За быстроту и качество - сверху премирую 50$.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать лого

    $20

    Здравствуйте! есть логотип на сайте gold-alco.ru Нужно сделать новый. Нужно обыграть тематику золота и алкоголя в логотипе. возможно красное слово обрамить золотом...в общем предлагайте. плачу 20 баксов.

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Отрисовать логотип в кривых

    Отрисовать лого в кривых. Исходник в атаче. Нужно подобрать шрифт. Тень нужна как в примере, прозрачный фон. Нужен исходник в кривых, а также в формате .png (330х105 пикселей) срочно, постоплата

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Простой логотип сайта

    $15

    Необходимо создать логотип сайта fit2fight Необходимо сделать логотип в заданной стилистике (см. прикрепленный файл). Логотип нужен в векторе и в JPEG, на прозрачном фоне, текст нескольких цветов (черный, белый, серый). Оплата по готовности. Предпочтительно wm.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать логотип + иконка

    Необходимо создать логотип для компании "puffland" Деятельность - производство бескаркасной мебели(пуфики, кресла-мешки и т.п.) Аудитория потребителей – активные молодые люди, не консерваторы, стремящиеся ко всему новому и необычному, желающие разнообразить свою жизнь, а так же молодые семьи(до ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад