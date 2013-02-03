Перевести лого в вектор

$5
Логотипы и ЗнакиЗавершен10 заявок227 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен лого в формате Corel 15

11 лет назад
webbaster
Виталий 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
7onof
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
91 отзыв(-2)
11 лет назад
$3
1 день
Задание выполнено оперативно. Результатом остался доволен. Спасибо.
Виталий очень хороший и адекватный заказчик. с такими людьми очень приятно иметь дела) буду надеяться на дальнейшее сотрудничество
  • Похожие заказы

  • Отрисовать логотип в кривых

    Отрисовать лого в кривых. Исходник в атаче. Нужно подобрать шрифт. Тень нужна как в примере, прозрачный фон. Нужен исходник в кривых, а также в формате .png (330х105 пикселей) срочно, постоплата

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Простой логотип сайта

    $15

    Необходимо создать логотип сайта fit2fight Необходимо сделать логотип в заданной стилистике (см. прикрепленный файл). Логотип нужен в векторе и в JPEG, на прозрачном фоне, текст нескольких цветов (черный, белый, серый). Оплата по готовности. Предпочтительно wm.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать логотип + иконка

    Необходимо создать логотип для компании "puffland" Деятельность - производство бескаркасной мебели(пуфики, кресла-мешки и т.п.) Аудитория потребителей – активные молодые люди, не консерваторы, стремящиеся ко всему новому и необычному, желающие разнообразить свою жизнь, а так же молодые семьи(до ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип ИМ

    $50

    Требуется разработать логотип ИМ. Название магазина - "Баламут", продажа детской одежды и обуви (3-10 лет). При разработке учитываем, что хоть магазин и детский, но клиенты в нем взрослые, поэтому не стоит увлекаться "детскостью". Победителю будет предложено разработать фирменный ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад