Логотип компании

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен6 заявок204 просмотра
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Необходимо создать логотип для сайта http://www.forex-professional.com/. Стиль логотипа строгий, деловой, приветствуются прямые геометрические формы. Цветовая гамма должна соответствовать общей стилистике сайта.

11 лет назад
HarryK
Игорь 
56 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$30
2 дня
Заказывали разработку логотипа для финансовой компании.Работа выполнена очень качественно и раньше срока.Очень порядочный и отзывчивый человек.Как профессионал,мастер своего дела.С полуслова понимает желания заказчика.Очень довольны. Спасибо вам Елена.Процветания вам и творческих успехов.
Спасибо за сотрудничество.
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