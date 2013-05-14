Требуется разработка логотипа для строительного портала Mastera.pro. PRO будет также являться статусом мастера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать дизайн логотипа интернет магазина подушек для беременных.
Могу скинуть схематическое изображение.
- Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $10
Здравствуйте! Требуется перерисовать элементарный лого в векторе, для специалиста работы на 10-15 минут! Предаставлю в png. Оплата сегодня - Картой СберБанка РФ. или Завтра - WM.Завершен11 лет назад
- $150
Задача разработать логотип. А на основе его создать фирменный стиль. Визитка, фирм. бланк, ручки, cd диск. Тех. Задание в приложении. Сделать нужно быстро. За быстроту и качество - сверху премирую 50$.Завершен11 лет назад
Требуется разработать логотип компании продающей метизную продукцию. Нужно указать стоимость разработки, количество вариантов. Готов работать по предоплате при наличии отзывов. ТЗ по запросу на почту.Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно создать логотип для магазина туристического и спортивного снаряжения «AlpSport». Логотип должен быть оригинальным, но простым и запоминающимся. Цветовая гамма не ограничена. Нужно сделать 3–4 принципиально разных варианта. К названию по возможности слоган. Варианты логотипов ...Завершен11 лет назад
Консалтинговая компания «Гроссбух» Компания занимается бух услугами, юр услугами, постановка система продаж, маркетинг Стоящие перед нами задачи: наверху не сразу понятно, о чем сайт чем занимается? какую услугу предоставляет компания человек должен сразу понять куда попал www.netbuha.ru Помогите, у меня закончился ...Завершен11 лет назад
- $20
Здравствуйте! есть логотип на сайте gold-alco.ru Нужно сделать новый. Нужно обыграть тематику золота и алкоголя в логотипе. возможно красное слово обрамить золотом...в общем предлагайте. плачу 20 баксов.Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $5
Нужен лого в формате Corel 15Завершен11 лет назад
Отрисовать лого в кривых. Исходник в атаче. Нужно подобрать шрифт. Тень нужна как в примере, прозрачный фон. Нужен исходник в кривых, а также в формате .png (330х105 пикселей) срочно, постоплатаЗавершен11 лет назад
Необходимо разработать логотип для группы компаний. Идеи каким он должен быть есть, нужно их только реализовать.Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт11 лет назад