Разработка фирменного стиля и логотипа

Задание на разработку фирменного стиля и логотипа торговой марки "XXXXX" (название будет сообщено выбранному исполнителю)

Введение:

1. тематика проекта: сервис мобильных платежей с помощью моб.терминалов на базе IOS/Android. Общий смысл идеи можно почерпнуть на сайте squareup.com

2. Планируемый дизайн приложения и сайта — стеклянный, в серо-голубых тонах. Необходимо продумать шрифт написания продукта и логотип, который будет гармонично сочетаться с данной концепцией дизайна. (пример https://dl.dropbox.com/u/14701197/ac.jpg)

Задание:

1. Разработать 3–5 эскизов логотипа сервиса оплаты с фирменным стилем (цвета, начертания, шрифт)

2. Предоставить макеты в трех исполнениях

а) полноцветовой логотип в кривых;

б) вариант использования при одноцветовой печати на документах черным, в кривых;

в) квадратные цветные логотипы-иконки со сторонами размера 52 и 1024 px.

3. После утверждения наиболее удачного макета провести работу по возможным замечаниям по его доработке для получения финального варианта.

4. Финальный вариант предоставить в виде кривых (ai, cdr), файлов png/tiff большого размера, а также квадратные иконки размеров: 52, 57, 114, 512, 1024 px.