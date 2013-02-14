Доработать логотип

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок254 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В общем надо на основе данного логотипа сделать следующий (с нуля в векторе).

Только земной шар сделать разноцветным, приближенным к натуральному.

И еще: на полюсе сверху вставить делового человечка, без кривых ног, в лежачем положении, а весь логотип обрамить в треугольник со скошенной вершиной, на которой будет человечек.

p.s. человечек и есть Турагент, как и название компании.

11 лет назад
rusrpg
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
shaoleen
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Сделал быстро и классно! Полностью доволен!
Сотрудничество прошло на ура. Спасибо Дмитрию за проект, отличный заказчик.
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