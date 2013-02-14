Доработать логотип

В общем надо на основе данного логотипа сделать следующий (с нуля в векторе).

Только земной шар сделать разноцветным, приближенным к натуральному.

И еще: на полюсе сверху вставить делового человечка, без кривых ног, в лежачем положении, а весь логотип обрамить в треугольник со скошенной вершиной, на которой будет человечек.

p.s. человечек и есть Турагент, как и название компании.