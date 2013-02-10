Компания занимается шитьем и продажей школьной одежды. Описание задачи приаттачил. Жду ваших предложений.
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Разработать логотип для строительной компании, занимающейся внутренней отделкой квартир и загородных домов. Компания ООО "СтройПроект", сайт компании www.otdelochnik.com
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