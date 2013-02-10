Разработать логотип для строительной компании

Логотипы и ЗнакиЗавершен30 заявок294 просмотра
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Разработать логотип для строительной компании, занимающейся внутренней отделкой квартир и загородных домов. Компания ООО "СтройПроект", сайт компании www.otdelochnik.com

11 лет назад
otde
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Savik89
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
26 отзывов(-1)
11 лет назад
$20
3 дня
Работа выполнена на отлично и в срок. Было предоставлено достаточное количество вариантов, из которых мы сразу выбрали нужное. Было приятно посотрудничать. Рекомендую.
Очень рад был сотрудничеству! Сергей один из тех заказчиков, с которым просто приятно работать. Перед работой четко поставил задачу, подробно изъяснил все пожелания к будущему логотипу. Практически всегда на связи, что позволяет работать без ожидания и задержек. Умеет прислушиваться к мнениям исполнителя. С оплатой также проблем не было. Очень рекомендую в качестве отличного и надежного заказчика. Спасибо большое за сотрудничество!
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