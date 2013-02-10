Разработать логотип для строительной компании

Очень рад был сотрудничеству! Сергей один из тех заказчиков, с которым просто приятно работать. Перед работой четко поставил задачу, подробно изъяснил все пожелания к будущему логотипу. Практически всегда на связи, что позволяет работать без ожидания и задержек. Умеет прислушиваться к мнениям исполнителя. С оплатой также проблем не было. Очень рекомендую в качестве отличного и надежного заказчика. Спасибо большое за сотрудничество!