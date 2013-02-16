cct

Сергей cct

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Цветочный киоск с продажей кофе

    $30

    Необходимо эскиз, визуализация интерьера  и экстерьера в европейском стиле с правельным, удобным, компактным и практичным размещением  рабочей зоны флориста,  места переговоров, места бариста для продажи кофе через окно в левой части фасада, холодильной комнаты, туалета, ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Продающие тексты

    $50

    Требуется написать тексты таких тематик: копка озер, демонтаж зданий, подсыпка грунта, ландшафтные работы, овражный песок, аренда автокрана.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Эскиз, визуализация многоквартирного городка

    Интересует план, эскиз, наброски или копия типового объекта застройки участка (размер Ш29м на Дл. 233м) двух, трех возможно четырех этажными многоквартирными домиками. Чтобы был удобен заезд, парковка, место отдыха. ...

    Архитектура зданий7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • 6 текстов об услугах

    $50

    Требуется написать 6 текстов об услугах по 1000 знаков каждый: земляные работы, продажа песка, продажа грунта, аренда самосвала, экскаватора и бульдозера.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип фирмы

    $50

    Доброго дня всем! Нужен логотип для компании, которая здает в аренду строительную технику (экскаваторы,бульдозеры,самосвалы,автокраны), а также занимается всеми видами земельных работ (копка котлованов, копка и чистка озер, демонтажные работы ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Логотип для магазина цветов и кофе
Спасибо Сергею. Четко поставленая задача, своевременная оплата. Приятное сотрудничество.
Было просто и легко работать. Кто не знает как правильно поставить задачу для успешного выполнения заказа, будет проще после заполнения брифа. Огромное спасибо, за качественно и оперативно выполненную работу.
Ответный отзыв
SofiLevels
София 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
4 отзыва
$25
10 баллов
9 лет назад
Цветочный киоск с продажей кофе
Четко поставлена задача, всегда на связи, мгновенная оплата. Рекомендую.
Быстро сделала предложение по выполнению проэкта. Всегда была на связи. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Продающие тексты
Исключительно положительный заказчик! Остались только приятные впечатления от сотрудничества. Ни по ясности ТЗ, ни по оплате не возникало вопросов. Спасибо за проект!
Я очень доволен выполненной работой. Тексты написаны быстро, доступно и понятно. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$50
10 баллов
12 лет назад
6 текстов об услугах
Сергей - великолепный заказчик! Он сумел доходчиво объяснить суть задачи и достойно ее оплатил. Сергей постоянно на связи, всегда готов ответить на интересующие вопросы и дать совет. Благодарен за интересный проект. Рекомендую его к сотрудничеству и сам буду с удовольствием работать надо его проектами в дальнейшем.
Тексты написаны быстро. Выполненной работой я остался доволен. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Логотип фирмы
Понравилось сотрудничать с Сергеем! Все грамотно объяснил, моментально оплатил, спасибо за проект!
У меня не было сомнений, что Дарья справиться с поставленной задачей. Я увидел ее портфолио и понял в каком стиле будет мой. Ответил на вопросы в брифе и через сутки получил готовый логотип. Благодарю, за выполненную работу. Все сделано на отлично! Желаю творческого вдохновения и успехов во всех начинаниях.
Ответный отзыв