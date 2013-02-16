Доброго дня всем. Интересует логотип для цветочного магазина и кофе на вынос. Логотип нужно в векторе для вывески
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $30
Необходимо эскиз, визуализация интерьера и экстерьера в европейском стиле с правельным, удобным, компактным и практичным размещением рабочей зоны флориста, места переговоров, места бариста для продажи кофе через окно в левой части фасада, холодильной комнаты, туалета, ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Требуется написать тексты таких тематик: копка озер, демонтаж зданий, подсыпка грунта, ландшафтные работы, овражный песок, аренда автокрана.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Интересует план, эскиз, наброски или копия типового объекта застройки участка (размер Ш29м на Дл. 233м) двух, трех возможно четырех этажными многоквартирными домиками. Чтобы был удобен заезд, парковка, место отдыха. ...Архитектура зданий7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется написать 6 текстов об услугах по 1000 знаков каждый: земляные работы, продажа песка, продажа грунта, аренда самосвала, экскаватора и бульдозера.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Доброго дня всем! Нужен логотип для компании, которая здает в аренду строительную технику (экскаваторы,бульдозеры,самосвалы,автокраны), а также занимается всеми видами земельных работ (копка котлованов, копка и чистка озер, демонтажные работы ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад