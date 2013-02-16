У меня не было сомнений, что Дарья справиться с поставленной задачей. Я увидел ее портфолио и понял в каком стиле будет мой. Ответил на вопросы в брифе и через сутки получил готовый логотип. Благодарю, за выполненную работу. Все сделано на отлично! Желаю творческого вдохновения и успехов во всех начинаниях.