Анимированные GIF баннеры до 30кб

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  2. Баннеры
Закрыт19 заявок297 просмотров

Нужен профессионал своего дела, умеющий как красиво рисовать баннеры так и делать их легкими. Требуется сделать несколько анимированных gif баннеров разных размеров, подробности опишу при личном общении.

14 лет назад
am98
48 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

mishagur2
32 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$2
1 день

Заявки фрилансеров

mishagur2
32 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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