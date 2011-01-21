Придумать и нарисовать баннер 600 на 90. Баннер .gif . Немного ненавязчивой анимации.
Анимированные GIF баннеры до 30кб
Нужен профессионал своего дела, умеющий как красиво рисовать баннеры так и делать их легкими. Требуется сделать несколько анимированных gif баннеров разных размеров, подробности опишу при личном общении.
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