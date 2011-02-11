Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
14 лет назад
Работа была выполнена качественно. Переданный Мишей макет соответствовал всем необходимым требованиям и параметрам. На связи был ежедневно. Спасибо за работу!
$3
4 балла
14 лет назад
Сделано качественно и в срок.
Ответный отзыв
Приятно было работать вместе. Заказчик отличный, задание было понятным. Надеюсь еще поработаем...
$10
10 баллов
14 лет назад
Михаил сделал все быстро и качественно с учетом всех пожеланий. Остался доволен работой. Будем сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
Приятно было работать вместе. Заказчик отличный, задание было понятным. Надеюсь еще поработаем...
$1
10 баллов
14 лет назад
Всё понравилось, быстро и без предоплаты
Баннеры
2 отзыва
от $2
нет рейтинга
Анимация
1 отзыв
от $2
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $5
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $2
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $2
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $2
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $3
нет рейтинга