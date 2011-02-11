mishagur2

Миша Гурський mishagur2

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

tina82
42 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Нужна план-схема Харькова
Работа была выполнена качественно. Переданный Мишей макет соответствовал всем необходимым требованиям и параметрам. На связи был ежедневно. Спасибо за работу!
Pike777
Олег 
54 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$3
4 балла
14 лет назад
Баннер 240х240, gif или flash
Сделано качественно и в срок.
Приятно было работать вместе. Заказчик отличный, задание было понятным. Надеюсь еще поработаем...
Ответный отзыв
ettiman
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Создать два GIF баннера
Михаил сделал все быстро и качественно с учетом всех пожеланий. Остался доволен работой. Будем сотрудничать и дальше.
Приятно было работать вместе. Заказчик отличный, задание было понятным. Надеюсь еще поработаем...
Ответный отзыв
ruresident
Евгений 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Анимировать логотип
Всё понравилось, быстро и без предоплаты
Баннеры
2 отзыва
от $2
нет рейтинга
Анимация
1 отзыв
от $2
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $5
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $2
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $2
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $2
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $3
нет рейтинга
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