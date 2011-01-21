Нужен баннер для билборда 3х6 метра в масштабе. Женский спортивный клуб www.ledicharm.ru Нужно отобразить основные направления и услуги Чтобы баннер хорошо читался и отображал информацию. Сейчас весит вот такой как ...
Серия из трех Flash баннеров 520х100
При разработке следует придерживаться технических требований портала (см. файл). Вес не более 100 кб.
Пожалуйста, Вашу цену, условия оплаты, сроки и ссылку на портфолио.
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