Серия из трех Flash баннеров 520х100

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Закрыт17 заявок291 просмотр

При разработке следует придерживаться технических требований портала (см. файл). Вес не более 100 кб.

Пожалуйста, Вашу цену, условия оплаты, сроки и ссылку на портфолио.

14 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Pyton_
Мария 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

Pyton_
Мария 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

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