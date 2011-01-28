Необходимо сделать баннер

Необходимо сделать 2 баннера

1. Размер поп-андера - 500х400

2. Сквозной баннер - 160х250

Требования к баннерам:

Не допускается размещение рекламы в случае ее аморального содержания или слишком агрессивной формы (яркие, "кричащие" цвета баннеров, чрезмерно быстрая смена кадров (мелькание) и т. п.). Максимальный размер баннера - 40 кб, поп-андер до 60 кб.

Чтобы при установке flash-баннеров была доступна не только статистика показов, но и кликов, при их создании необходимо предусмотреть получение ссылки из переменной clickTAG (которая будет в НТМЛ коде передаваться через b234x120.swf?clickTAG=...; реализуется через ActionScript: getURL(clickTAG, "_blank")).

Сайт на который должен ссылаться баннер + более подробное техническое ТЗ, вышлю в личку.

Просьба, публиковать предложения сразу с ценой.