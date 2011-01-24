Нарисовать gif баннер

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Завершен9 заявок243 просмотра

Нарисовать gif баннер для сайта zakvaski.com

фон: белый, размер 728х90

На баннере должна быть информация о том что бактериальные закваски можно приобрести в торговой сети

"Велика Кишеня"

Использовать старый логотип сети http://zakvaski.com/images/Kishenya_logo.jpg

и коробки с заквасками из каталога http://zakvaski.com/production.html

пример типа коробки http://zakvaski.com/images/stories/zakvaski/3box9.png который будет в баннере.

14 лет назад
wzorcam
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
14 лет назад
$10
1 день
Большое спасибо. Работа выполнена быстро и качественно.
Очень хороший заказчик, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
14 лет назад

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