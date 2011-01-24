Нарисовать gif баннер для сайта zakvaski.com

фон: белый, размер 728х90

На баннере должна быть информация о том что бактериальные закваски можно приобрести в торговой сети

"Велика Кишеня"

Использовать старый логотип сети http://zakvaski.com/images/Kishenya_logo.jpg

и коробки с заквасками из каталога http://zakvaski.com/production.html

пример типа коробки http://zakvaski.com/images/stories/zakvaski/3box9.png который будет в баннере.