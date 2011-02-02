Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
Рекомендую
Ответный отзыв
рекомендую
$50
10 баллов
13 лет назад
Спасибо Олегу за работу! Отзывчивый, все нюансы и пожелания учел и сделал на все 100%. Рекомендую!
$8
10 баллов
14 лет назад
Олег очень грамотный специалист – инициативен! Работает четко, в сжатые сроки, качественно, ответственно. Обращайтесь – не пожалеете!
Ответный отзыв
С Дмитрием приятно работать. Рекомендую.
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3 отзыва
от $10
от 1 дня
#188
Анимация
нет отзывов
от $10
#819
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#2495
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#3680