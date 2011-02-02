ozgo

Олег ozgo

 
53 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Flash анимация, баннеры, интро, презентации, дизайн

Отзывы заказчиков

Florentis
Владимир 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Баннеры для интернет-магазина акустики
Рекомендую
рекомендую
Ответный отзыв
dekoss
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Баннер
Спасибо Олегу за работу! Отзывчивый, все нюансы и пожелания учел и сделал на все 100%. Рекомендую!
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Ответный отзыв
Arakki
40 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$8
10 баллов
14 лет назад
Flash баннер 590*140
Олег очень грамотный специалист – инициативен! Работает четко, в сжатые сроки, качественно, ответственно. Обращайтесь – не пожалеете!
С Дмитрием приятно работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
Баннеры
3 отзыва
от $10
от 1 дня
#188
Анимация
нет отзывов
от $10
#819
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#2495
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#3680