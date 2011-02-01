Сайт tele-invest.ru

В шапке сайта есть две флешки. Необходимо заменить правую (с унылым пареньком).

Флеш-баннер на тему "Снижение стоимости подключения к телефонной сети".

Нужно подобрать изображения (не более 4-х). Цветовая гамма такая же, совпадение по пропорциям.

Можно найти что-нибудь подходящее на других сайтах и сделать похожее.

Текст придумывать не надо, есть готовый.

Предложения оставляйте здесь.