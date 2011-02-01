Флеш-баннер

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Завершен13 заявок309 просмотров

Сайт tele-invest.ru

В шапке сайта есть две флешки. Необходимо заменить правую (с унылым пареньком).

Флеш-баннер на тему "Снижение стоимости подключения к телефонной сети".

Нужно подобрать изображения (не более 4-х). Цветовая гамма такая же, совпадение по пропорциям.

Можно найти что-нибудь подходящее на других сайтах и сделать похожее.

Текст придумывать не надо, есть готовый.

Предложения оставляйте здесь.

14 лет назад
artemluzin
Артем 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

acidhouse
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Андрей отлично справился с работой, учел все пожелания. Хорошая цена и короткие сроки исполнения.
Был очень рад сотрудничеству. Все четко и понятно. Моментальная оплата

Заявки фрилансеров

acidhouse
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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