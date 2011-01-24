Баннер для интернет магазина автоаксессуаров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен30 заявок2415 просмотров
#1$50

Баннер для интернет-магазина автоаксессуаров "АВТОРАДОСТИ" (сайт _avtoradosti.com.ua_).

1) Flash

2) Размер 240*400

3) Использование фирменного логотипа, названия, цвета

4) Представлен краткий ассортимент сайта

5) Должны быть представлены акции сайта:

При покупке товара на сумму: 100 грн.

В подарок ароматизатор «CarFresher»

При покупке товара на сумму: 250 грн.

Ароматизатор «CarFresher»+ скребок

При покупке товара на сумму: 500 грн.

Ароматизатор «CarFresher»+ скребок + бесплатная доставка

14 лет назад
airoshh
35 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Победитель конкурса

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
#1
Отличный заказчик! своевременная оплата, четкое ТЗ, спасибо, приглашаю на постоянное сотрудничество, гарантирую скидки!

Заявки фрилансеров

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
#1

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