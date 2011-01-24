Баннер для интернет магазина автоаксессуаров

Сайт tele-invest.ru В шапке сайта есть две флешки. Необходимо заменить правую (с унылым пареньком). Флеш-баннер на тему "Снижение стоимости подключения к телефонной сети". Нужно подобрать изображения (не более 4-х). Цветовая гамма такая ...