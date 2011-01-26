Баннер Акция и Скидки

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Завершен7 заявок435 просмотров

Нарисовать gif баннер аннимированный.

Размер 200х60

В приложении в каком стиле.

Цена, срок и похожие работы.

Срочно.

14 лет назад
Devres
44 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

scale
Юрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
14 лет назад
$7
1 день
Хороший исполнитель. Быстро ответил. Предложил несколько вариантов, прислушался к исправлениям. Работой доволен.
Отличный заказчик, было приятно работать. Четкое ТЗ, постоянное нахождение в сети, быстрая оплата. Спасибо.
vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
14 лет назад
$8
1 день
Прекрасное выполнение задания. Результат намного лучше ожидаемого. В планах продолжать с ним работать на постоянной основе, а не искать каждый раз новых. Очень рекомендую.
Очень позитивные эмоции от сотрудничества. Отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

scale
Юрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
14 лет назад
vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
14 лет назад

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