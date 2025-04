Нужен флеш баннер

Здравствуйте,

Нужно создать флеш баннер для сайта adsmain.com.

Он будет вместо картинки с девушкой. Тех же размеров.

Баннер должен состоять из 5 разных слайдов, красиво меняющих друг друга. В каждой картинке также желательна анимация.

Для каждого слайда будет ключевая фраза и нужно будет добавить тематические рисунки:

1)Lots of offers with highest commissions anywhere

выделить - highest commissions

2)Hundrets of publishers, prepared to drive traffic to advertiser

выделить - publishers, traffic, advertiser

3)One of the simpliest and detailed tracking system

выделить - tracking system

4)Fast and scheduled payouts

выделить - payouts

5)24hours/365days email and phone support

выделить - 24hours/365days

Примеры как это должно выглядеть(в примерах не флеш):

http://www.axill.com/

http://www.cxdigitalmedia.com/

https://www.monetizeit.com/

Жду ваши предложения.

Прошу указывать цену в заявке!