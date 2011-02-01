Нарисовать гифку 44х44

Нужно нарисовать гифку на 3-4 кадра. Основа имеется. Фактически из 2-3 готовыхбннеров нужно собрать один меньшего размера.

Много денег не просите.

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Свои предложения озвучивайте пожалуйста исключительно в рамках данного тендера. Иными средствами коммуникации (личка, АйСиКью, е-маил, голубиная почта, телефон, факс) мы предложения не принимаем, и такого рода сообщения нами игнорирются (за исключением желающих поработать бесплатно - они велкам в личку). Если пренебрегли данным условием и написали нам, к примеру, на е-маил и оставили заявку в т.ч. и в тендере, то в итоге в тендере ваше предложение не будет рассмотрено. Отнеситесь пожалуйста к этому внимательно.

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Предложения без цены и сроков не рассматриваются.

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