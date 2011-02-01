Нарисовать гифку 44х44

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Завершен8 заявок221 просмотр

Нужно нарисовать гифку на 3-4 кадра. Основа имеется. Фактически из 2-3 готовыхбннеров нужно собрать один меньшего размера.

Много денег не просите.

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Свои предложения озвучивайте пожалуйста исключительно в рамках данного тендера. Иными средствами коммуникации (личка, АйСиКью, е-маил, голубиная почта, телефон, факс) мы предложения не принимаем, и такого рода сообщения нами игнорирются (за исключением желающих поработать бесплатно - они велкам в личку). Если пренебрегли данным условием и написали нам, к примеру, на е-маил и оставили заявку в т.ч. и в тендере, то в итоге в тендере ваше предложение не будет рассмотрено. Отнеситесь пожалуйста к этому внимательно.

Оплата исключительно в ЯндексДеньги или WMR (WebMoney). Другие валюты или платежные системы по согласованию с нами.

Оплата по факту выполнения работы.

Предложения без цены и сроков не рассматриваются.

Уважайте пожалуйста своё и моё время.

14 лет назад
jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Richie
Даниил 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Качаственно и быстро исполнил наш заказ. jumbosic
Заказчик хороший! сотрудничал с удовольствием! всё своевременно

Заявки фрилансеров

Richie
Даниил 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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