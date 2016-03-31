Доски объявлений

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Завершен2 заявки174 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо разместить объявление на 100 досок.

Тематика - расшифровка аудиозаписей/перевод аудио в текст.

регион - Ростов-на-Дону.

ЖДу предложения по цене.

Спасибо

9 лет назад
ira-chernika
Ирина 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Naivka
Ольга 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$7
2 дня
Ольга выполнила для нас размещение объявлений. Все сделала быстро и качественно. Спасибо. Рекомендуем.
Отличный заказчик. Задача поставлена чётко. В процессе сотрудничества всегда на связи. Оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Naivka
Ольга 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад