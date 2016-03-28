Наполнение сайта на битриксе товарами

Нужно заполнить 164 товара на сайте.

Вбить цену (смотреть ее на маркете и ставить на 100р дешевле).

Вбить характеристики, искать их в интернете, сайтов полно, 220волт, все инструменты и тд.

Залить по 1 фотке, обязательно на прозрачном фоне, таких фоток так же полно.

Вот сайт: http://copy.rentinstrument.ru/ - сами товары уже созданы.

Обязательно знание админки битрикса.

Оплата: 1500р. Сроки: сегодня-завтра надо сделать.