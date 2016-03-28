Наполнение сайта на битриксе товарами

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Завершен3 заявки141 просмотр

Нужно  заполнить 164 товара на сайте. 

Вбить цену (смотреть ее на маркете и ставить на 100р дешевле).

Вбить характеристики, искать их в интернете, сайтов полно, 220волт, все инструменты  и тд.

Залить по 1 фотке, обязательно на прозрачном фоне, таких фоток так же полно.

Вот сайт: http://copy.rentinstrument.ru/ - сами товары уже созданы.

Обязательно знание админки битрикса.

Оплата: 1500р. Сроки: сегодня-завтра надо сделать. 

9 лет назад
higheroptimism
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Zoloch
Елена 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
9 лет назад
$5
1 день
Все отлично
Все хорошо. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Zoloch
Елена 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
9 лет назад

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