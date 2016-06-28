Составялем англоязычный каталог интернет магазинов, поэтмоу требуется помощник. Нужно проанализировать 10 ниш и найти сайты, соответствующие заданным критериям. Язык сайтов: английский Тип сайтов: интернет-магазины, которые работают в США ...
Добавление товаров на сайт
необходимо добавить товары на сайт maxwood.club
количество до 1000 товаров
движок сайта джумла
Необходимо наполнить новыми товарами интернет-магазин maxwood.club на движке Джумла
Вам будет предоставлен файл прайса поставщика с пометками товаров, которые необходимо добавить. По каждому товару нужно будет:
- искать в инете лучшее описание, частично изменять форматирование текста в описании, исправлять ошибки в тексте,
- изменять имя товара под наш формат
- подбирать лучшую картинку, при необходимости затирать водяной знак
Товаров на добавление до 1000.
Требуется:
- внимательность
- аккуратность
Оплата за товар - 6 руб. Всего на данный момент товаров в очереди порядка 1000.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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