Добавление товаров на сайт

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Завершен20 заявок397 просмотров

необходимо добавить товары на сайт maxwood.club

количество до 1000 товаров

движок сайта джумла

Необходимо наполнить новыми товарами интернет-магазин maxwood.club на движке  Джумла

Вам будет предоставлен файл прайса поставщика с пометками товаров, которые необходимо добавить. По каждому товару нужно будет:

- искать в инете лучшее описание, частично изменять форматирование текста в описании, исправлять ошибки в тексте,

- изменять имя товара под наш формат

- подбирать лучшую картинку, при необходимости затирать водяной знак

Товаров на добавление до 1000.

Требуется:

- внимательность

- аккуратность

Оплата за товар - 6 руб. Всего на данный момент товаров в очереди порядка 1000.

Joomla
9 лет назад
rivdim
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

provit09
Илья 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$50
4 дня
отлично и быстро все сделал!
Отличный заказчик, четкая постановка задач, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

provit09
Илья 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад