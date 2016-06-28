Добавление товаров на сайт

необходимо добавить товары на сайт maxwood.club

количество до 1000 товаров

движок сайта джумла

Необходимо наполнить новыми товарами интернет-магазин maxwood.club на движке Джумла

Вам будет предоставлен файл прайса поставщика с пометками товаров, которые необходимо добавить. По каждому товару нужно будет:

- искать в инете лучшее описание, частично изменять форматирование текста в описании, исправлять ошибки в тексте,

- изменять имя товара под наш формат

- подбирать лучшую картинку, при необходимости затирать водяной знак

Товаров на добавление до 1000.

Требуется:

- внимательность

- аккуратность

Оплата за товар - 6 руб. Всего на данный момент товаров в очереди порядка 1000.