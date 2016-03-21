Составялем англоязычный каталог интернет магазинов, поэтмоу требуется помощник. Нужно проанализировать 10 ниш и найти сайты, соответствующие заданным критериям. Язык сайтов: английский Тип сайтов: интернет-магазины, которые работают в США ...
Отзыв на Яндекс Маркете
Необходимо написать положительные отзывы о работе интернет-магазина мебели.
К заданию могут приступать только люди из России!
Пишите про работу магазина: как покупали то-то, менеджер так-то себя вел? привезли так-то, курьер так-то. 3-4 предложения без лести! СТАВИМ 5 ЗВЕЗД!
Для этого нужна почта на yandex или авторизуемся через vkontakte, mail.ru, facebook или twitter.
В настройках аккаунта и на главной яндекса выбираем город Москва или область
1. Правило о том, как писать отзывы о товарах/магазине (ВАЖНО, ОЗНАКОМЬТЕСЬ) help.yandex.ru/market/opi...
2. Заполняем поля Достоинства и Недостатки.
3. Пишем отзыв и ставим 5 звезд. Нажимаем кнопки соцсетей вк fb одноклассники и тд. Это повышает шансы на прохождение отзыва!Смотрите как пишут другие, не здоровайтесь, не пишите ссылки на сайты!
По всем вопросам пишите мне в скайп
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