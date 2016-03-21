Отзыв на Яндекс Маркете

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Закрыт6 заявок208 просмотров

Необходимо написать положительные отзывы о работе интернет-магазина мебели.  

К заданию могут приступать только люди из России!  

Пишите про работу магазина: как покупали то-то, менеджер так-то себя вел? привезли так-то, курьер так-то. 3-4 предложения без лести! СТАВИМ 5 ЗВЕЗД! 

Для этого нужна почта на yandex или авторизуемся через vkontakte, mail.ru, facebook или twitter.  

В настройках аккаунта и на главной яндекса выбираем город Москва или область   

1. Правило о том, как писать отзывы о товарах/магазине (ВАЖНО, ОЗНАКОМЬТЕСЬ) help.yandex.ru/market/opi...   

2. Заполняем поля Достоинства и Недостатки.   

3. Пишем отзыв и ставим 5 звезд. Нажимаем кнопки соцсетей вк fb одноклассники и тд. Это повышает шансы на прохождение отзыва!Смотрите как пишут другие, не здоровайтесь, не пишите ссылки на сайты!  

По всем вопросам пишите мне в скайп 

9 лет назад
hambardzumyan
Давид 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров