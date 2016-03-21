Добавление товаров в интернет магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок277 просмотров

Необходим добавление товаров в интернет магазин ворпресс, согалсно прайсу. 

вариативные товары, описание товара, настройка атрибутов. 

В идеале ищем того, кто отлично разбирается в движке и способен максимально быстро заполнять магазин. Возможно несколько магазинов. Пишите Ваши предложения и вопросы в ЛС

9 лет назад
LabComputers
Иван 
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров