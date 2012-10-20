higheroptimism

Сергей higheroptimism

 
39 летРоссия/Нижний Новгород
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Zoloch
Елена 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Наполнение сайта на битриксе товарами
Все хорошо. Рекомендую!
Все отлично
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