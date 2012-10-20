higheroptimism

После включения композитного сайта, начал глючить блок добавления в избранное. Что именно сломалось: 1) При клике на "Избранное" не всегда работает вывод товаров. 2) Периодически не верная цифра у блока избранного в шапке. 3) После нажатия/снятия активности у сердца, ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно заполнить 164 товара на сайте. Вбить цену (смотреть ее на маркете и ставить на 100р дешевле). Вбить характеристики, искать их в интернете, сайтов полно, 220волт, все инструменты и тд. Залить по 1 фотке, обязательно на прозрачном фоне, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $30
Информацию по слайдам предоставлю. Примерно 10 слайдов будет. Сделать надо в стиле сайта baitex.ru. Это наш сайт. Оплата - 2 000 - 2 500 руб. Пишите сроки, способы оплаты.Презентации15 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Есть на сайте аудиоплеер, изначально работал во всех браузерах. Но, при подключени срипта, выполняющего фоновый звук при загрузке, плавное появление и исчезновение звука при нажатии Play, он работать перестал в опере, так же не работает ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Надо сделать из 2 треков один, материал я дам.Музыка и Звуки9 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть плеер (стоп, плэй, звук), он не работает в ие 6-8, возможно в других старых версия браузера. Надо что бы работал везде. кроме ие6. ICQ 60886635пятьВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад