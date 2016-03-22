Ручной сбор данных с сайтов

Уважаемые специалисты.

Нужно честно и качественно выполнить анализ сайтов-пиццерий города Краснодара.

Сделал бы и сам, нет свободного времени. Работа на внимательность и пару часов. Буду делать выборочную проверку.

Формат анализа - заполнение шаблона в Excel (google docs) ТОП-30 Яндекса и ТОП-30 Гугла (не считая агрегаторов, новостных и пр.ресурсов) пиццерий в Краснодаре (первые 3 страницы)

Файл для редактирования и скачивания доступен по ссылке:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NAl02PQlN8-ohmzQCmpyjgnh-j2iVIWbevV_O5ZyOYg/edit?usp=sharing

После одобрения исполнителя общий открытый доступ будет закрыт, вы пришлете мне вашу почту и я открою вам индивидуальный доступ.

P.S. Подобные работы будут регулярно в разных аспектах, поэтому сотрудничество долгосрочное. Следующий этап - анализ меню конкурентов (более емкое и высокооплачиваемое задание)