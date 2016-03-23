Подписать и перезалить фото на сайт

Требуется для сайта на opencart перезалить фото товара. На каждой фото товара добавить подпись с названием цвета (в фотошопе на самой картинке подписать) и залить картинки.

Всего около 25 товаров, для каждого от 1 до 8 цветов. Т.е всего примерно 80 картинок потребуется перезалить.

Желательно иметь опыт работы с админкой опенкарт.

Если знаете основы html это еще лучше, т.к. в карточка товара также потребуется немного поправить текст, добавить ссылки.

Нужен от вас ориентир по цене за работу.