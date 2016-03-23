Подписать и перезалить фото на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен3 заявки199 просмотров

Требуется для сайта на opencart перезалить фото товара. На каждой фото товара добавить подпись с названием цвета (в фотошопе на самой картинке подписать) и залить картинки.

Всего около 25 товаров, для каждого от 1 до 8 цветов. Т.е всего примерно 80 картинок потребуется перезалить.

Желательно иметь опыт работы с админкой опенкарт.

Если знаете основы html это еще лучше, т.к. в карточка товара также потребуется немного поправить текст, добавить ссылки.

Нужен от вас ориентир по цене за работу.

HTMLOpencart
9 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

wmwofficial
Иван 
33 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Сотрудничеством абсолютно доволен, все размещено быстро, порадовало, что от меня не потребовалось никаких объяснений по тому как работать с админкой, что и где размещать. При этом перед размещением Иван согласовывал все необходимые моменты по оформлению фото, поэтому в итоге получили нужный результат. Спасибо за работу, буду обращаться!
Приятно иметь дело. Четко объясняет, всегда на связи, оплачивает сразу же как работа сделана. Рад последующему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

wmwofficial
Иван 
33 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Добавление товаров на сайт

    необходимо добавить товары на сайт maxwood.club количество до 1000 товаров движок сайта джумла Необходимо наполнить новыми товарами интернет-магазин maxwood.club на движке  Джумла Вам будет предоставлен файл прайса ...

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • SEO- заполнение товров

    Добрый день.  Необходимо наполнить товарами интернет-магазин на ModX Rev.  46 характеристик в одном товаре + картинки и описание. SEO - заполнение означает, что необходимо подобрать ...

    MODX
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ручной сбор данных с сайтов

    $8

    Уважаемые специалисты. Нужно честно и качественно выполнить анализ сайтов-пиццерий города Краснодара. Сделал бы и сам, нет свободного времени. Работа на внимательность и пару часов. Буду делать выборочную проверку. Формат анализа ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение сайта на битриксе товарами

    Нужно  заполнить 164 товара на сайте.  Вбить цену (смотреть ее на маркете и ставить на 100р дешевле). Вбить характеристики, искать их в интернете, сайтов полно, 220волт, все инструменты  и тд. Залить по ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Добавление товаров в интернет магазин

    Необходим добавление товаров в интернет магазин ворпресс, согалсно прайсу.  вариативные товары, описание товара, настройка атрибутов.  В идеале ищем того, кто отлично разбирается в движке и способен максимально быстро заполнять магазин. Возможно несколько магазинов. ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отзыв на Яндекс Маркете

    $1

    Необходимо написать положительные отзывы о работе интернет-магазина мебели.   К заданию могут приступать только люди из России!   Пишите про работу магазина: как покупали то-то, менеджер так-то себя вел? привезли так-то, курьер так-то. ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Собрать информацию о всех системах наружной рекламы в нашем городе

    Требуется собрать информацию о всех системах наружной рекламы в нашем городе ===== Информацию ищем в интернете или путем связи с каждой РА по телефону. Информация заносится в обычную таблицу Excel. Телефонные ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Размещение объявлений на Avito

    Требуется человек для размещения объявлений на авито. Количество объявлений - 300 шт. Тематика - медицинская. Обязательно со знанием интерфейса Avito Оставляйте ваш Skype

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад