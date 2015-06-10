Расшифровка аудиозаписей

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Завершен44 заявки550 просмотров

Предлагаю постоянную работу по расшифровки аудиозаписей. Стоимость минуты 5 руб. Объем материалов от 2000 минут в месяц. Оплата за каждый расшифрованный файл. Срок расшифровки от 30 минут до 60 минут - 1 день, 1,5 часа - 1,5 дня, 2 часа - 2 дня и т.д.

Качество записи отличное эфиры радио и телевидения.

10 лет назад
ira-chernika
Ирина 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

sandra97
35 лет
10 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
10 лет назад
$100
10 дней
Рекомендуем Александру, как очень исполнительного человека. Работаем с ней на протяжении двух месяцев, ни разу у нас ни возникло нареканий ни к качеству ее работы, ни к срокам выполнения проекта.
Ирина - очень добросовестный заказчик и длительное сотрудничество это доказало. Четкая постановка задачи и мгновенная оплата. С таким человеком приятно работать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sandra97
35 лет
10 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
10 лет назад

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