Сделать сайт по примеру

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт29 заявок281 просмотр

Здравствуйте!

Нужно сделать сайт по примеру http://www.anshlag-street.com.ua, только лучше)

Обязательно указывайте движек, стоимость и сроки.

Спасибо.

11 лет назад
zakaz4ikk
Анатолий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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