Необходимо разработать сайт по аналогу http://www.chocolife.me/, besmart.kz, www.mirkuponov.kz. Бюджет 15 000 руб. Адаптивный под смартфоны Работа будет разделена на 5 этапов, вся сумма будет разделена соотвественно
Создать одностраничник
Нужно создать сайт простой одностраничник в Adobe Muse. Приоритет низкой цене.
например : http://www.jonisshop.ru/
Заявки фрилансеров
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