Wordpress | Верстка + натяжка + настройка

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок182 просмотра

Всего - три типовые страницы (главная, страница категории и страница поста), превью приложил.

Сам сайт с уже работающим функционалом есть, то есть эта задача - большое обновление. Но так, как изменений много, а текущая версия падает при большинстве проб что-то с ней сделать - считаю лучше будет с нуля.

1. Сверстать один размер на Bootstrap3

2. Подключить верстку на вордпресс 3.9.2

3. Воссоздать фильтрацию по регионам. (есть пример с исходником)

4. Прикрутить сладер на главной и в посте.

5. Прикрутить к слайдеру поста полосу копирайта. (есть пример с исходником)

6. Сделать шорткод для адреса и координат в посте.

7. Сделать фильтрацию \ сортировку на главной.

8. Рекламные места сверстать местом под виджет.

9. Привязать по ID категории для каждой категории иконки.

10. Прикрутить и настроить плагины:

- Qtranslate

- AddThis

- Contextual Related Posts

- Ligthbox2

- Comprehensive Google map (есть пример с исходником, должна работать с Qtranslate)

- WP-post Ratings

- Плагин подписки

- Custom Search Plugin

- Disqus

По готовности - перенести на мой хост и подключить мою БД.

WordPress
11 лет назад
Serentype
Роман 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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