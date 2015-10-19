Разработка под iOS (Objective C) и бакэнд (RoR, MySQL, Swift)

(если вы НЕ фрилансер а студия или НЕ имеете опыта или НЕ в состоянии уделить время для дальнейших интервью пожалуйста НЕ отвечайте)

Мы ищем профессионального Программного Инженера на проект нашего приложения www.foodbuddy.io , под iOS. Идеальный кандидат обожает использование новейших технологий (CloudFoundry, MongoDB, Swift v1) и замотивирован на написание успешных приложений которые будут вызывать огромный позитивный отклик у конечных пользователей и партнеров.

Вы будете работать над нашими самыми важными features, такими как распределенная система подсчета советов, callback на основе геопозиционных данных, отправка фотографий и видео в Swift объектное облако, oAuth и стыковка с API третьих сторон. Мы хотим рассказать вам многое о нашем vision продукта. Мы работаем в облаке IBM Softlayer, и используем методологию Spec by Example.

О задачах

Писать и тестировать к релизу наше приложение для iOS, вместе с нашей талантливой и увлеченной командой

Сотрудничать с командой управления продуктами

Опыт работы и релиза в сложных (front-end/back-end) приложениях с клиентами на iOS (Objective C)

Программирование в C/Objective-C , Python, отличная работа с RDBMS (MySQL) и KVS ( MongoDB )

Опыт написания front-end контроллеров для клиентских приложений (RoR)

Управление версиями (git)

Опыт работы в среде CloudFoundry будет плюсом

Более детальную информацию о проекте вы получите во время первого интервью.Мы уверены, мы сможем отлично сотрудничать!