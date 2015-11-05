Приложение Android. Сервер, администрирование, клиент. ТЗ и дизайн есть. Оплата поэтапная по факту демонстрации.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать аналогичную игру под android с небольшими изменениями.
Дизайн предоставлю. Сама игра https://www.kickstarter.com/projects/22318194/unpopular-minion/description
Суть игры не меняется, потолок так же падает, но уже не будет катят. С каждым уровнем, скорость будет набираться, сверху будет счетчик уровней.
В ИТОГЕ: потолок падает, нужно прятать птичку, сверху считаются уровни и с каждым уровнем идет ускорение.
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День добрый. Необходимо разработать мобильный клиент для существующей информационной системы, агрегирующей информацию по различным политическим организациям и отдельным персонам. Больше деталей будет при личной переписке. Что уже есть: [list=1][*]Сервер с реализованным API; [*]Web-клиент, который можно использовать для сравнения отображаемых данных; [*]Макеты экранов приложения. [/list] Что должен знать и уметь разработчик, которого я ищу: [list][*]иметь опыт разработки клиент-серверной архитектуры приложения и не пугаться таких слов как REST, JSON, XML и т.п.; [*]иметь в своем портфолио проекты, доведенные до публикации в AppStore или Google Play; [*]уметь пользоваться Google, stackoverflow и другими ресурсами для поиска уже готовых решений и компонентов, экономя тем самым время; [*]быть внимательным к деталям, особенно при верстке экранов приложения по предоставленным макетам; [*]не бояться задавать и, что важнее, правильно формулировать уточняющие вопросы по всем аспектам работ; [*]давать объективную оценку по срокам выполнения тех или иных работ и обязательно соблюдать эти сроки; [/list] Кому я отдам предпочтение при прочих равных: [list][*]тому, кто сможет посвятить не менее 36-40 часов в неделю работе над проектом. [*]тому, кто может работать в нашем временном графике - как минимум в промежутке с 9 до 19 по будням. [*]тому, кто всегда на связи и оперативно реагирует на запросы. [*]тому, кто соблюдает сроки и договоренности. [/list] Как будет выглядеть общий процесс работ по проекту: 1. Мы обсуждаем все детали проекта, которые так или иначе влияют на оценку трудозатрат. 2. Вы заполняете таблицу оценки (высылается отдельно), указывая количество часов, которые планируете потратить на тот или иной этап, а так же стоимость 1 часа работы. Из этого складывается общая продолжительность и стоимость ваших работ. 3. После согласования и утверждения оценки, вам выплачивается аванс 30%. 4. После получения аванса вы выполняете весь определенный ранее список работ под управлением менеджера проекта. 5. Если заказчик вносит какие-либо изменения в существующий ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт8 лет назад
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