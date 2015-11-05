Клиент-серверное приложение под iOS и Android, ищу исполнителей

День добрый.

Необходимо разработать мобильный клиент для существующей информационной системы, агрегирующей информацию по различным политическим организациям и отдельным персонам. Больше деталей будет при личной переписке.

Что уже есть:

Сервер с реализованным API;

Web-клиент, который можно использовать для сравнения отображаемых данных;

Макеты экранов приложения.

Что должен знать и уметь разработчик, которого я ищу:

иметь опыт разработки клиент-серверной архитектуры приложения и не пугаться таких слов как REST, JSON, XML и т.п.;

иметь в своем портфолио проекты, доведенные до публикации в AppStore или Google Play;

уметь пользоваться Google, stackoverflow и другими ресурсами для поиска уже готовых решений и компонентов, экономя тем самым время;

быть внимательным к деталям, особенно при верстке экранов приложения по предоставленным макетам;

не бояться задавать и, что важнее, правильно формулировать уточняющие вопросы по всем аспектам работ;

давать объективную оценку по срокам выполнения тех или иных работ и обязательно соблюдать эти сроки;

Кому я отдам предпочтение при прочих равных:

тому, кто сможет посвятить не менее 36-40 часов в неделю работе над проектом.

тому, кто может работать в нашем временном графике - как минимум в промежутке с 9 до 19 по будням.

тому, кто всегда на связи и оперативно реагирует на запросы.

тому, кто соблюдает сроки и договоренности.

Как будет выглядеть общий процесс работ по проекту:

1. Мы обсуждаем все детали проекта, которые так или иначе влияют на оценку трудозатрат.

2. Вы заполняете таблицу оценки (высылается отдельно), указывая количество часов, которые планируете потратить на тот или иной этап, а так же стоимость 1 часа работы. Из этого складывается общая продолжительность и стоимость ваших работ.

3. После согласования и утверждения оценки, вам выплачивается аванс 30%.

4. После получения аванса вы выполняете весь определенный ранее список работ под управлением менеджера проекта.

5. Если заказчик вносит какие-либо изменения в существующий список задач уже в процессе работ, эти задачи оцениваются и оплачиваются дополнительно.

6. После успешной сдачи проекта (после подписания акта сдачи/приемки) вам выплачивается остаток суммы. Так же оплачиваются (при наличии) и дополнительные часы, оцененные и согласованные уже в ходе работ (см. пункт 5).

Если вы чувствуете, что указанные выше требования и рабочий процесс вам подходят, а проект – интересен, то я предлагаю вам прислать мне письмо с информацией, перечисленной ниже.

Звездочкой (*) помечены обязательные данные, без указания которых дальнейший диалог невозможно будет продолжить:

1.* Имя и фамилию

2.Возраст и город проживания

3.* Контактный телефон или аккаунт в любом Instant Messenger;

4.* Предполагаемый режим работы в будни (например, с 9:00 до 19:00);

5.Сможете ли работать в выходные?

6.* Примеры выполненных проектов опубликованных в App Store (для iOS-разработчика) или Google Play (для Android-разработчика);

7.* Готовы ли вы будете выполнить небольшое тестовое задание после подготовки оценки?

После первичного знакомства я вышлю вам всю информацию, необходимую для оценки работ, а так же таблицу оценки проекта для заполнения.