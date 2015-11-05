Необходимо доработать одно iOS приложения, а именно сделать реалистичную листалку страниц. Само приложение: https://itunes.apple.com/ru/app/audioskazki-rubinovaa-kollekcia/id983369027?mt=8 Что именно нужно сделать: https://itunes.apple.com/ru/app/skazki-volsebnogo-lesa!/id787132901 - точно такую же переворачивалку страниц, а именно в нормальном 3D, а не обычной трансформацией. Внимание: на данный момент, там используются ...
Клиент-серверное приложение под iOS и Android, ищу исполнителей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый.
Необходимо разработать мобильный клиент для существующей информационной системы, агрегирующей информацию по различным политическим организациям и отдельным персонам. Больше деталей будет при личной переписке.
Что уже есть:
- Сервер с реализованным API;
- Web-клиент, который можно использовать для сравнения отображаемых данных;
- Макеты экранов приложения.
- иметь опыт разработки клиент-серверной архитектуры приложения и не пугаться таких слов как REST, JSON, XML и т.п.;
- иметь в своем портфолио проекты, доведенные до публикации в AppStore или Google Play;
- уметь пользоваться Google, stackoverflow и другими ресурсами для поиска уже готовых решений и компонентов, экономя тем самым время;
- быть внимательным к деталям, особенно при верстке экранов приложения по предоставленным макетам;
- не бояться задавать и, что важнее, правильно формулировать уточняющие вопросы по всем аспектам работ;
- давать объективную оценку по срокам выполнения тех или иных работ и обязательно соблюдать эти сроки;
- тому, кто сможет посвятить не менее 36-40 часов в неделю работе над проектом.
- тому, кто может работать в нашем временном графике - как минимум в промежутке с 9 до 19 по будням.
- тому, кто всегда на связи и оперативно реагирует на запросы.
- тому, кто соблюдает сроки и договоренности.
1. Мы обсуждаем все детали проекта, которые так или иначе влияют на оценку трудозатрат.
2. Вы заполняете таблицу оценки (высылается отдельно), указывая количество часов, которые планируете потратить на тот или иной этап, а так же стоимость 1 часа работы. Из этого складывается общая продолжительность и стоимость ваших работ.
3. После согласования и утверждения оценки, вам выплачивается аванс 30%.
4. После получения аванса вы выполняете весь определенный ранее список работ под управлением менеджера проекта.
5. Если заказчик вносит какие-либо изменения в существующий список задач уже в процессе работ, эти задачи оцениваются и оплачиваются дополнительно.
6. После успешной сдачи проекта (после подписания акта сдачи/приемки) вам выплачивается остаток суммы. Так же оплачиваются (при наличии) и дополнительные часы, оцененные и согласованные уже в ходе работ (см. пункт 5).
Если вы чувствуете, что указанные выше требования и рабочий процесс вам подходят, а проект – интересен, то я предлагаю вам прислать мне письмо с информацией, перечисленной ниже.
Звездочкой (*) помечены обязательные данные, без указания которых дальнейший диалог невозможно будет продолжить:
1.* Имя и фамилию
2.Возраст и город проживания
3.* Контактный телефон или аккаунт в любом Instant Messenger;
4.* Предполагаемый режим работы в будни (например, с 9:00 до 19:00);
5.Сможете ли работать в выходные?
6.* Примеры выполненных проектов опубликованных в App Store (для iOS-разработчика) или Google Play (для Android-разработчика);
7.* Готовы ли вы будете выполнить небольшое тестовое задание после подготовки оценки?
После первичного знакомства я вышлю вам всю информацию, необходимую для оценки работ, а так же таблицу оценки проекта для заполнения.
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