Клиент-серверное приложение под iOS и Android, ищу исполнителей

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок111 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

День добрый.  

Необходимо разработать мобильный клиент для существующей информационной системы, агрегирующей информацию по различным политическим организациям и отдельным персонам. Больше деталей будет при личной переписке. 

 

Что уже есть: 

  • Сервер с реализованным API;
  • Web-клиент, который можно использовать для сравнения отображаемых данных;
  • Макеты экранов приложения.
Что должен знать и уметь разработчик, которого я ищу: 

  • иметь опыт разработки клиент-серверной архитектуры приложения и не пугаться таких слов как REST, JSON, XML и т.п.;
  • иметь в своем портфолио проекты, доведенные до публикации в AppStore или Google Play;
  • уметь пользоваться Google, stackoverflow и другими ресурсами для поиска уже готовых решений и компонентов, экономя тем самым время;
  • быть внимательным к деталям, особенно при верстке экранов приложения по предоставленным макетам;
  • не бояться задавать и, что важнее, правильно формулировать уточняющие вопросы по всем аспектам работ;
  • давать объективную оценку по срокам выполнения тех или иных работ и обязательно соблюдать эти сроки;
Кому я отдам предпочтение при прочих равных: 

  • тому, кто сможет посвятить не менее 36-40 часов в неделю работе над проектом.
  • тому, кто может работать в нашем временном графике - как минимум в промежутке с 9 до 19 по будням.
  • тому, кто всегда на связи и оперативно реагирует на запросы.
  • тому, кто соблюдает сроки и договоренности.
Как будет выглядеть общий процесс работ по проекту: 

1. Мы обсуждаем все детали проекта, которые так или иначе влияют на оценку трудозатрат. 

2. Вы заполняете таблицу оценки (высылается отдельно), указывая количество часов,  которые планируете потратить на тот или иной этап, а  так же стоимость 1 часа работы. Из этого складывается общая продолжительность и стоимость ваших работ. 

3. После согласования и утверждения оценки, вам выплачивается аванс 30%. 

4. После получения аванса  вы выполняете весь определенный ранее список работ под управлением менеджера проекта. 

5. Если заказчик вносит какие-либо  изменения  в  существующий  список  задач  уже  в  процессе  работ,  эти задачи оцениваются и оплачиваются  дополнительно. 

6. После успешной сдачи проекта (после подписания акта сдачи/приемки) вам выплачивается остаток суммы. Так же оплачиваются (при наличии) и дополнительные часы, оцененные и согласованные уже в ходе работ (см. пункт 5). 

 

Если вы чувствуете, что указанные выше требования и рабочий процесс вам подходят, а проект – интересен, то я предлагаю вам прислать мне письмо с информацией, перечисленной ниже. 

Звездочкой (*) помечены обязательные данные, без указания которых дальнейший диалог невозможно будет продолжить:  

 

1.* Имя и фамилию 

2.Возраст и город проживания 

3.* Контактный телефон или аккаунт в любом Instant Messenger; 

4.* Предполагаемый режим работы в будни (например, с 9:00 до 19:00); 

5.Сможете ли работать в выходные? 

6.* Примеры выполненных проектов опубликованных в App Store (для iOS-разработчика) или Google Play (для Android-разработчика); 

7.* Готовы ли вы будете выполнить небольшое тестовое задание после подготовки оценки? 

 

После первичного знакомства я вышлю вам всю информацию, необходимую для оценки работ, а так же таблицу оценки проекта для заполнения. 

AndroidiOS
8 лет назад
mobisapps
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка iOS приложения.

    Необходимо доработать одно iOS приложения, а именно сделать реалистичную листалку страниц. Само приложение: https://itunes.apple.com/ru/app/audioskazki-rubinovaa-kollekcia/id983369027?mt=8 Что именно нужно сделать: https://itunes.apple.com/ru/app/skazki-volsebnogo-lesa!/id787132901 - точно такую же переворачивалку страниц, а именно в нормальном 3D, а не обычной трансформацией. Внимание: на данный момент, там используются ...

    iOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Выполнить мобильную версию для Интернет-магазина

    Добрый день! Имеем Интернет-магазин: profi-market.kz. Движок Opencart Требуется создание мобильной версии данного сайта. Прошу учесть:  1. требования Google - mobily friendly 2. работа всех типов страниц ИМ на оговоренном количестве разрешений 3. отображение в разных браузерах 4. хороший код написания 5. логика ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Android приложение включающее и выключающее bluetooth

    Нужно приложение, которое включает bluetooth при получении уведомления от приложения в статус бар или если приложение открыто и на экране. А выключает, если уведомление скрыто или приложение свернуто. Должно работать на всех не слишком старых  Android устройствах Из ...

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Срочно доделка iOS приложения, работы примерно на 2-3 недели

    Есть iOS приложение (Objective-C), в котором надо реализовать несколько функционалов: - собрать новый основной экран с несколькими новыми блоками; - сервис рейтинга пользователей по одному из параметров, который высчитывается в процессе прохождения тестов (суммарные баллы ...

    iOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Мобильное приложения на Ionic для ночных клубов

    Нужен Ionic разработчик для создания iOS и Android приложений для ночных клубов. Требуемые функции: - Аутентификация юзера. - Список клубов (picture, status, info). - Детали клуба (pictures gallery, info). - Список посетителей (avatar, info, status). - Детали посетителя (photos gallery, info). - ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Приложение Android - VPN(IPSEC)

    Требуется приложение на Android    Аналог "Zenmate" ,  "hotspotshield android vpn" , и подобных ,   их можно найти по слову "VPN" в маркетах   ### Краткие требования   - нативность  - авторизации, получение конфигов VPN и данных об оплатах со стороннего сервера   - Inapp ...

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад