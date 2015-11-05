Написать приложение такси на Android и Mac

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки113 просмотров
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 Добрый день необходимо написать мобильное приложение "такси"

Интересны сроки и цена.

Android
8 лет назад
sivilin
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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