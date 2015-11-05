Приложение Android

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок143 просмотра
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Приложение Android.

Сервер, администрирование, клиент.

ТЗ и дизайн есть.

Оплата поэтапная по факту демонстрации.

Android
8 лет назад
Juytyysq
Леонид 
51 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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