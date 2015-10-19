Мобильное приложение android

Добрый день! Необходимо разработать Android приложение для медицинских представителей. Функционал приложения 1. Визиты Выбор города (Киев) Список больниц (Киевская клиническая больница) Специализация врача (Детская ортопедия) Список врачей (Иванов Иван) Анкета врача (Хирург высшей категории) Дата (19.10.2015) Время (10:00) Контакты (050 050 05 05) Результат встречи (Готов сотрудничать) список продуктов (стельки) Повторный визит запланирован (25.10.2015) 2. Отправка ежедневных отчетов при подключении к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нам кажетсья что нужен натив, но если у вас получитсья на кордова/фонегап, мы не против.
сфера - работа с видео.
укажите свой опыт андроид разработки.
Так же обязательно укажите цену среднего приложения в вакууме у вас, что бы взаимно экономить время.
Кандидатам высылаю ТЗ.
Пишите скайп.
Спасибо за ваше внимание к преокту!
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